台北高等行政法院昨天裁定，要求桃園市選舉委員會在台北監獄內設投票所，讓受刑人可以行使法律保障的投票權。立委邱顯智痛斥，中選會主委李進勇則是一貫擺爛的態度，說沒有法源依據，將提抗告，保障人民基本投票權，中選會不要再擺爛卸責。

李進勇說，「站在選務機關立場，並沒有少掉受刑人的選票，在其戶籍地投開票所選舉人員名冊都有受刑人名字，只是因事實上限制沒辦法到場投票。」

邱顯智批，這個說法，有沒有很熟悉的感覺，不只是受刑人，任何台灣人如果在投票日當天，因為任何原因沒有辦法回到戶籍地，就會失去投票的權利。

邱顯智說，時代力量一直主張從讓國民可以在戶籍地以外的投票所投票，也就是「移轉投票」先行，一步一步建立完整的不在籍投票制度。

邱顯智指出，在他們多次質詢、提案，長期的爭取下，行政院已經將公投的移轉投票草案送進立院，但總統及公職人員選舉的修法，仍然沒有進展。

邱顯智表示，對於中選會的擺爛，法院已經看不下去，裁定中說的明白，歐洲各國都會在監所設立投票所，讓受刑人不管在哪受刑都能投票，而本案的受刑人甚至都已經入籍監獄，身份單純，卻還不能在監投票，嚴重影響台灣的民主法治及基本權保障。

邱顯智強調，所有成熟民主國家都做得到的事，台灣哪有道理做不到，人民的眼睛是雪亮的，請中選會不要再卸責，做好該做的工作吧！