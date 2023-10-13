52歲女星陸元琪過去演出《母雞帶小鴨》出道，2002年她與音樂人袁惟仁閃婚並生下一子一女，2016年和平離婚，對於第二春陸元琪始終守口如瓶，最近她上節目終於認了剛離婚前幾年交過一任男友，但因為人太渣加上陸元琪是超級戀愛腦，當年才14歲的女兒看不過去，獻招逼她要「和平分手」。

陸元琪和袁惟仁14年婚姻在7年前畫下句點，近日她帶女兒袁融上《11點熱炒店》，陸元琪被問到對女兒的期許，直言沒有別的就是希望孩子都能自力更生，有天她能退休換兩個孩子養她。陸元琪分享和兩個孩子感情好，私下小孩反而是她的戀愛軍師，她回憶幾年前交往一任男友，對方個性花心、常常很愛設劇情和陷阱欺騙她，久了陸元琪變得很不開心，又因為那任男友很愛甜言蜜語，讓好好小姐性格的她始終無法中止這段關係。

陸元琪戀愛腦女兒要她「無痛分手」！母女關係衝突連環爆？！兒子超冷靜看待！ 11點熱吵店

陸元琪說有次自己在家裡喝酒跌倒，下巴受傷，兩個孩子送她去醫院縫了20多針，女兒袁融忍無可忍，問陸元琪：「媽咪，妳怎麼會分不開？」接著教她分手的好方法，讓陸元琪驚呆，直呼女兒小小年紀竟然懂得比她還多，而袁融教媽媽「無痛分手」，也就是要直視、放大那任男友的缺點，就會慢慢討厭對方、想遠離對方，沒想到成功了。

陸元琪表示，因為開始對那任男友沒感覺，自然而然就不想回對方訊息，袁融則補充這招是諮商師教她的，因為當時剛遇到父母離婚，陸元琪便送女兒去諮商師那裡修補兩人關係，袁融更坦言在她眼裡的媽媽是重度戀愛腦，以前她也會被遺傳到，現在已經漸漸理性，直言媽媽那任男友不僅花心，還不帥又會騙錢，陸元琪則說自己不好意思形容對方是渣男，後來她剖析當時暈船原因是歷經了10幾年的孤單婚姻，突然有人對她獻殷勤便「暈船」，女兒則形容當時的媽媽看起來很可憐。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！