因應明年度總統及立委大選，特別向新住民團體宣導檢舉管道與獎金制度，齊心協力反賄選。(圖／移民署提供)

移民署南區事務大隊金門縣服務站於昨(12)日召開「2023年度金門縣新住民關懷網絡會議」，邀請地區之公、私部門及新住民團體從生活息息相關之教育、醫療、就業等面向結合相關各單位資源，提供整合性服務。另為因應明年度總統及立委大選，特別邀請福建金門地檢署主任檢察官施家榮，向新住民團體宣導反賄選、檢舉管道與獎金制度，齊心協力反賄選，以維乾淨選風。

據了解，此次會議還邀請金門縣社會處介紹新住民補助及新住民服務資源，以及由勞動部金門就業中心分享今年度對新住民服務項目及提供職業訓練內容；另金門縣衛生局亦宣導辦理國健署「2021-2024年周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」相關內容。移民署金門縣服務站則宣導跨國(境)婚姻媒合及移民業務常見違法案例、新住民消費者保護及防詐騙宣導、新住民日常生活常見法令宣導、外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990、防杜非洲豬瘟宣導及防制人口販運宣導等法規及政策。

移民署金門縣服務站主任鄭明昌表示，透過此次新住民網絡會議更深入瞭解金門地區新住民之需求，並整合公私部門資源，希望能夠提供更完善的服務，也鼓勵新住民朋友在明年總統及立委大選珍惜手中神聖的一票，如遇賄選行為勇於檢舉。