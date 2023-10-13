台北北投市場新市街上「嘉義肉圓」在地經營50年，陪伴不少北投人成長的好味道，也是許多饕客的口袋名單之一。不過，近日「老闆娘要退休」消息曝光後，網友紛紛感到不捨。劉老闆娘接受《中時新聞網》訪問證實，「年紀大不退休也沒辦法，感謝老顧客長年照顧」，更宣告「我要退休了！」

獨/北投肉圓飄香50年！老闆娘年紀大「宣布退休」 淚謝：老顧客長年照顧

劉老闆娘和先生年輕時，從南部北上打拼賣肉圓，一步一腳印、在地用心經營，她把青春歲月獻給了新市街，從小姐賣到變阿嬤。而老闆娘意識到，「70多歲了，體力大不如前，加上丈夫身體不好，需要有人照顧，這兩天和兒子討論、並下定決心，做到10月15日就歇業了」。

肉圓劉老闆娘坦言，「年紀漸大體力不堪負荷，先生身體不佳，才決定要退休了」。（游定剛拍攝）

好味道恐怕將會失傳，老闆娘坦言，「兒子要上班，他覺得很累不想接，我也想找人接手，雖有人來問，但最後都不了了之」。老闆娘的大兒子表示，「我媽該退休了，她常常會暈眩發作；而爸爸身體也不好，勸他們要退休很久了。」是否會接手家業?他則解釋，「暫先不考慮，以後再說吧！」

飄香50年的北投古早味手工肉圓，陪伴許多在地人成長。（游定剛拍攝）

附近攤商不捨地說，「我們認識很久了，她生意又那麼好，要放下真的太可惜，但又沒人傳承，希望有緣人來跟她學習、傳承技術」。在地老顧客則說，「老闆娘的肉圓很好吃，尤其她的筍子真的超棒，以後吃不到會很懷念」。

劉姓老闆娘(圖右)肉圓賣了50年要退休了，兒子目前不考慮接手。（游定剛拍攝）