隨著Mate 60系列手機銷量不斷攀升，華為上調明年智慧型手機出貨量目標。根據接近華為人士消息，華為將智慧型手機2024年出貨量目標定為6,000萬台至7,000萬台，較2022年3,000萬台的出貨量大幅提升。

大陸證券日報12日報導，華為相關人士表示：「先鋒計畫開啟後，手機銷售情況超出預期，公司會根據市場情況不斷調整出貨量目標，在保證順暢供應方面已做好充分預案。」先前有知情人士透露，華為已上調了2023年手機整體出貨量目標，並將Mate 60系列手機下半年目標提升超20％。此外，由於長期處於缺貨狀態，目前該系列手機在第三方平台出現10％至60％不等的溢價。

達睿諮詢創辦人馬繼華指出，因為短期供應吃緊，華為新機通路銷售溢價還會維持一段時間。

報導指出，華為調高目標的底氣，正是來自剛推出的Mate 60系列手機銷售的強勁表現。今年8月底，華為正式開賣了Mate 60系列手機，開放預售即售罄。結合預售情況，業界預計華為Mate 60系列今年累計銷售量將超2,500萬台。

報導稱，目前無論是線上還是線下門店，華為Mate 60主流機型依舊「一機難求」。該系列手機在大部分線下門市處於「無現貨」狀態，消費者在第三方平台購買往往需要溢價購入。10月12日，某電商平台價格顯示，Mate 60RS非凡大師512GB手機到手價比官網價格貴了7,600元，溢價60％，其他機型價格也出現不同幅度上漲。

華為新機的火熱表現直接傳導至供應鏈，帶動供應商訂單量上漲。天風國際分析師郭明錤表示，展望2024年，預計華為零組件採購量為3,000萬台至4,000萬台。

馬繼華表示，經歷了消費性電子市場幾年的不景氣，零件等大部分供應鏈環節都處於收縮週期，廠商們控制庫存壓縮產能。華為此新機強勁的擴產需求，也超越許多供應鏈廠商預期，需要一段時間來適應。目前華為是業內少數上調今年及明年出貨量目標的手機廠商。

對於Mate 60系列手機供應問題，先前華為常務董事、終端BG CEO余承東表示，華為正加班加點緊急生產。對此，某接近華為人士也稱，目前供應鏈整體穩定，不用擔心後續手機供應問題。

值得注意的是，供應鏈企業醞釀提價。得益於華為手機的強勢表現，相關供應商訂單飽滿。同時，有供應鏈企業提價的消息傳出。一份業內報告顯示，華為Mate 60全系列和2024年將發布的P70搭載螢幕下光學指紋模組。目前，華為Mate 60系列的屏下光學指紋模組供應商的相關產品已提價15％至20％，部分機型甚至漲價30％。

受智慧型手機市場低迷、前期諸多零件漲價影響，目前手機終端整機成本壓力逐漸加劇。華為新機銷售火爆，也帶動相關廠商話語權及議價能力的提升。招商電子認為，華為手機銷售復甦將帶動光學、面板、結構零件、有線無線快充、3C設備等產業鏈相關領域公司業績成長。

納弗斯首席分析師李懷斌表示，華為Mate 60系列熱銷，對供應鏈形成直接刺激，包括存儲、屏幕和攝像頭模組等環節。結合晶片庫存清理告一段落，供應鏈確實存在漲價壓力，相關影響更多體現在部分關鍵零件領域。