高雄市政府農業局長期推動綠色飲食生活，積極輔導餐飲業者加入「綠色友善餐廳」行列，為響應10月16日世界糧食日，農業局在12日邀集3家綠色友善餐廳於H2O水京棧國際酒店辦理【Chill喫・高雄｜慢食微醺餐桌】，讓民眾在餐桌上認識高雄在地食材，響應環保低碳生活的世界趨勢。

以高雄旗山紅龍果、燕巢芭樂、田寮蜂蜜等在地食材製作的冷前菜（圖片來源：高雄市農業局提供）

高市府農業局張清榮局長表示，永續發展並非只是口號，而是生活中透過飲食習慣就能實踐，推動綠色友善餐廳，結合在地農民與餐廳業者，主打從產地到餐桌安全食材，實踐SDGs 12負責任的消費與生產，達到SDGs2消除飢餓、SDGs 3良好健康與福祉、SDGs 11永續城市與社區、SDGs 13氣候行動等17項指標，用「農業」鞏固糧食安全，落實聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），未來也會持續辦理包括親子食農體驗及有機推廣等系列活動。

金湯白芋五彩蔬：以高雄冬瓜、毛豆、南瓜和元榆牧場黑羽土雞等在地食材製作的湯品（圖片來源：高雄市農業局提供）

H2O水京棧國際酒店譚逸峰總經理說明，感謝高雄市政府農業局邀請，這次的餐會為響應世界糧食日的核心精神，特別改變餐廳原有的Buffet吃到飽形式，而是將在地食材用套餐方式呈現，每道料理控制份量，除了慢慢感受高雄食材的新鮮美味外，也避免Buffet形式所造成的食材浪費，減少剩食，建立惜食觀念。

農業局長張清榮感謝市民與綠色友善餐廳支持愛用高雄在地食材（圖片來源：高雄市農業局提供）

農業局表示，綠色友善餐廳推行已11年，除了貼近土地的在地料理外，近年來越來越多異國料理及高級西餐廳加入綠色友善餐廳行列，用創意和巧思將臺灣的食材變身成浪漫的義法風味。今年度在地食材餐會特別結合H2O水京棧國際酒店-京悅軒粵菜中餐廳、Ripple 義法西餐廳與all'Onda 浪。義大利慢食廚房，聯手打造在地食材餐會，延續去年【Chill喫・高雄】主題將台灣秋季當令食材結合細膩料理手法，設計出季節限定「慢食微醺餐桌」菜單，演繹出食材的純粹風味，帶領民眾細品高雄在地美味。

主廚合影由左至右：all'Onda 浪。義大利慢食廚房_江懿軒、H2O水京棧國際酒店行政主廚_周黃建文、Ripple 西餐廳副主廚_林聖菘（圖片來源：高雄市農業局提供）

本次餐會菜單由3位主廚聯手發揮巧思設計上菜，從冷前菜、湯品、主菜到甜點飲料，可說是集結高雄山海滋味，除了大家耳熟能詳的大樹鳳梨、內門檸檬、路竹番茄、美濃毛豆和杉林南瓜外，還加入海鮮美味像是高雄彌陀生態蝦、烏魚子、永安午仔魚以及來自六龜的哈娜谷原生山茶。七道料理濃縮高雄最真實的風土，用在地食材體現環境永續的目標。