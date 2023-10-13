2024年總統暨立委選舉進入倒數三個月，彩虹平權大平台今天召開「友善政治進國會，彩虹選民站出來」記者會，公布最新PrideWatch彩虹選民投票指南網站，截至目前僅有13名立委參選人表態支持，仍沒有總統參選人表態加入或提出性別政見，之後將持續拜會各黨團及總統參選人。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛說明，完成註冊並填寫「2024友善候選人問卷」，承諾在選舉過程及選後都支持性別政策的候選人，將成為2024頁面上的彩虹候選人。本次除了邀請候選人填寫過去的提案及發言紀錄，更加入了政策的欄位，希望讓選民更清楚了解候選人提出的具體政策跟論述內容。

台灣性別教育協會祕書長韓宜臻說，不要覺得同婚都過了，就不再關注候選人有無性別友善，曾經有反同立委說，只要他們當選「全部都要改回來」，對於民意代表的監督是片刻不能鬆懈的，希望每一位彩虹選民都要為自己關注的議題站出來發聲，把友善送進國會。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍更接著提出友善政治的三個重要性，包含杜絕歧視言論、真實反映選民的核心價值、持續同志的未竟之業，例如攸關同志生育平權的人工生殖法案，以及同志家庭的權益保障，都需要立法改善，因此協助友善政治人物被選民看見，也協助台灣打造友善性別的社會。

鄧筑媛表示，目前已經有超過10位跨黨派立委候選人註冊成為友善候選人，彩虹平權大平台也會持續地邀約更多候選人，並邀請不分性傾向或性別身份的公民，能註冊登記為支持性別議題的「彩虹選民」，為自己的家鄉友善數字「＋1」。未來待中選會正式公佈候選人名單後，也將呈現選區中「表態友善／未表態」的候選人區別，供選民參考。不分區立委部分，網站預計將在政黨正式推出不分區立委名單之後，邀請名單中的候選人填寫問卷表態，並於網頁上呈現各黨名單中的友善候選人比例。