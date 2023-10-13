王心凌新歌〈對賭〉MV獲好評。（天晴娛樂提供）

王心凌新歌〈對賭〉一上架就火速登上串流平台冠軍，該曲呼應她出道20年來的心路歷程，MV也分成多個階段進行拍攝，分別是王心凌做鼻竇引流手術前、術後第二天以及恢復期三個重要的時刻，恰巧記錄下王心凌不同的狀態，現實生活狀態完美融入「對賭」的心境，十分用心。

金曲製作人荒井十一與王心凌繼《乘風破浪》合作後，這次為她全新量身訂做〈對賭〉，並讓她挑戰17度音域的跨度，這是王心凌從未有過的演唱方式。錄音時她試了各種麥克風，最終選擇了錄製專輯從未用過的「經典U67」麥克風，最能傳遞促膝談心的語氣，從極低音的娓娓道來，到極高音的情緒宣洩，為王心凌20年的演唱能量做了最好的詮釋。

〈對賭〉MV再度攜手黃中平導演合作，透過唯美畫面與情緒層層堆疊出歌曲的意境，緊扣著歌詞，希望呈現出女明星幕前與幕後的虛構故事；MV中，王心凌獻上最私密又絕美的真摯靈魂，尤其是她在MV中絕美流淚的模樣，更是惹哭許多觀眾。而這段落淚的畫面，王心凌放空自己，完全投入在歌曲的意境中，一秒眼淚就滑落，導演補捉到這唯美又動人的瞬間，MV上架後立即在網路引發一連串讚嘆。