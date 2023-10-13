針對明日藍、白將派出黃珊珊、金溥聰會談在野整合提出建議，親民黨主席宋楚瑜建議3個原則給在野陣營參考，分別是治國理念要一致、政黨主體要維持、分進合擊而不是分贓政治。

宋楚瑜表示，近期在野陣營都在透過喊話來表示整合的條件及意願，外界又總喜歡拿2004年國親合的案例來比較這次的選舉。他身為2004年國親合的當事人，也算是在野整合的老師傅，願意提供意見來給在野陣營參考，希望能整合中華民國的「主流民意」。

宋楚瑜說，第一個原則是，治國理念要一致，主張要分明。治國理念包括兩岸和平、國際參與及民生優先，這3項理念必須要一致，政黨才會有合作的基礎。

第二個原則是，政黨主體要維持。宋楚瑜說明，每個政黨不分大小，各自平等，對話起來才會公平，而在野陣營的整合的規則要公開透明、公平公正、不可以耍弄假民調。大家都講好遊戲規則，下好軍令，打起仗來才會有士氣，才不會多頭馬車，各自為政。

最後，分進合擊而不是分贓政治，整合要無私。宋楚瑜強調，此項原則是最重要的，要以「人民作主」為基礎，整合最大的力量，目前有6成的民眾不滿意綠營執政，但在野各黨沒有人獨自超過6成支持率，要能整合中華民國的主流民意及有志之士，共同爭取總統勝選，讓「國會執政聯盟」最大化。