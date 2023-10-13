迎接2023-2024賽季，高雄全家海神職業籃球隊公布2023-2024主場例行賽售票資訊，首波季票、套票將於10月18日12時起至22日23時59分止限時開賣。本次季票、套票專案推出主場14場「固定座位」，專屬海景浪你選，「VIP季票」另可享有客製化主場球迷版球衣、全隊簽名掛旗等多項海派好禮優惠，進場造浪挺海神！

高雄全家海神隊2023-2024主場開幕戰將於12月2日、3日於高雄巨蛋點燃戰火，本季共計12場主場賽事於高雄巨蛋登場，4月27日、28日因場地因素，於鳳山體育館進行，邀請 #神隊友 進場看球，乘浪前行！

季票延續上季推出「VIP季票」、「1S季票」、「1A季票」三方案，三款方案皆可擁有個人化入場證件、AQUA NATION 運動襪、PureGear普格爾 x 高雄海神坦克軍規手機殼，高雄海神x二次運球硬式證件套以及例行賽主場優先入場、AQUAS STORE官方商店85折購物優惠、主場門票購票等優惠。

購買「VIP季票」方案的 #神隊友，另可享有23-24客製化主場球迷版熱昇華球衣、全隊簽名LOGO串旗、AQUA NATION 短TEE、AQUA NATION 老帽以及BROWNIE應援絨毛玩偶。

「VIP季票」售價36,888元（總價值44,150元），「1S季票」售價16,888元（總價值19,600元），「1A季票」售價10,888（總價值12,040元）。

22-23 季票會員 10 月 16 日12時起至17日23時59分 前可優先購買季票。10 月 18 日12 時起至 22 日23時59分 季票於 FamiTicket 購票網： https://reurl.cc/YXxe6a 全面開賣。