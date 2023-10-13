巴勒斯坦團體哈瑪斯日前血腥突襲以色列，引爆以巴衝突，造成新一波區域安全危機。前立委郭正亮昨(12日)在節目中分析指出，現在有幾種陰謀論，第一個就是伊朗策畫的，可是美國說沒有證據，此番話讓他認為白宮目前的選擇，不希望跟伊朗開戰，「這時候如果跟伊朗開戰，美國整個中東布局就完了」。

郭正亮昨(12日)在節目《全球大白話》中分析，現在有幾種陰謀論，第一個就是伊朗策畫的，《華爾街日報》就登頭版頭，可是美國說我們沒有證據，表明伊朗直接參與、策劃，但他認為，這件事一定跟伊朗有關，至少有協助，可是是不是策畫並不知道，因為《華爾街日報》寫的清清楚楚，說上周一伊朗的革命衛隊飛到黎巴嫩的貝魯特，跟哈瑪斯一起籌畫，顯然美國情治單位裡面一定有親以色列的，它就放這個消息、登頭版頭，「我覺得白宮目前的選擇，不希望跟伊朗開戰，這時候如果跟伊朗開戰，美國整個中東布局就完了」。

郭正亮進一步分析，現在還有機會來救，等以色列在加薩走廊打死很多人之後再進場，還是要處理巴勒斯坦的問題，相信那時候大陸也會進來，意思是說不能跟伊朗開戰，美國是沒辦法消滅伊朗的，因為伊朗是高原國家，大部分武器都藏在山谷裡面，還有荷姆茲海峽，控制全球三分之一的石油，惹毛它(伊朗)連經濟危機都來了。

郭正亮認為，美國總統拜登至少這裡畫了一個底線，就是伊朗有介入我也就算了，所以美國就回答說我們沒有證據，那以色列自己看著辦，且美國如果說有(介入)，以色列能不調查嗎?哈瑪斯如果真的是伊朗指使，以色列能不派戰鬥機去把伊朗嗎?沒理由不做報復，可是政治上不能承認，這是第一種陰謀論。他也談到，第二個陰謀論是，有人故意讓它發生，但他認為這可能性不高。