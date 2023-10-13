昨晚台北一間連鎖壽司店爆發衝突，2名眼鏡男盯著隔壁桌的刺青男看，惹得對方不高興詢問「你看我幹嘛？」接著雙方起口角，兩人互嗆的時候，刺青男一句「你長得像茶碗蒸！」在PTT掀起討論，引來無數網友猜測背後涵義，另有網友則說吃迴轉壽司要小心，朋友一直拿後面客人想吃的，讓後面那桌客人吃不到暴怒，險些被打。

刺青男那一句「你長得像茶碗蒸！」在PTT上掀起討論，一名網友好奇詢問「被說長得像茶碗蒸是什麼意思？」引起網友熱烈討論，不少人留言猜測這句話背後的意思，「他暗示你只有一顆蛋，還是加了水的」、「隱晦表達想吃你的意思」、「皮膚水嫩水嫩的意思？」、「罵人臉很大？」

另有網友則歪樓直呼，更想知道這兩組人馬吵架，是怎麼圍繞在「茶碗蒸」上又不笑場，感覺之後「你長得像茶碗蒸」可能會成為一個迷因。

不過有網友分享恐怖經驗說，去吃迴轉壽司真的要很小心，朋友曾單獨去吃過迴轉壽司，因為拿的品項剛好都是後面一桌的客人想吃的東西，導致對方一直沒吃到想吃的東西，結果就被叫出去「釘孤支」，當時朋友嚇到心臟都要跳出來，所幸最後好好解釋以後和平解散。