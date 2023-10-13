美國智慧手機晶片大廠高通頻頻爆出裁員消息，除了在台灣、大陸廠區大規模裁員，根據CNBC報導，這家總部位在加州聖地牙哥的公司，將在該州的2個據點裁員約1258人。天風國際證券分析師郭明錤先前表示，華為改用自主研發的麒麟處理器，高通將在2024年失去所有華為訂單受到衝擊。

CNBC報導，根據高通向加州就業發展部提交的文件，將資遣加州約1258名員工，這波人事精簡行動將從12月13日左右生效。該公司前一季財報顯示，截至2022年9月，員工約有5萬1000名，此次裁員比例相當總人力的2.5％。

另根據IT之家報導，高通此次裁員有超過750個職務將集中在工程領域，從總監到技術人員都涵括在內，還有部分像工程副總裁、業務分析師、助理和產品經理也被資遣。不過，涉及裁員的這兩處據點都不會關閉。

高通財務長8月曾向分析師表示，因應智慧手機市場需求疲弱，公司將尋求額外措施來減少支出。高通為了降低公司成本，先前傳出上海的研發中心裁員幅度達20%，台灣分公司也將有10%裁員，如今又在美國大舉資遣員工措施引發關注。