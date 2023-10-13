彰化縣葬儀商業同業公會13日到彰化縣政府前陳情，該會理事長施景國（前排右）遞交陳情書給彰化縣政府民政處副處長陳俊南（孫英哲攝）

彰化是全台唯一沒有火葬場的縣市，彰化市公所提出在彰化市立殯儀館第二納骨塔後方建彰化藝術生命園區的規畫，雖因此引發所在地居民反對，但彰化縣葬儀公會及彰化市老人會今天動員近百人前往彰縣府陳情，盼縣府支持生命園區。彰縣府收下陳情書後表示，會嚴格把關。

「我們要火葬場，請縣長聽聽我們的訴求！」近百名彰化縣葬儀商業同業公會及彰化市老人會代表，今天到彰縣府前廣場陳情，他們手持「支持彰化必需火葬場」及「支持彰化要有火葬場」布條，盼縣府支持彰化市的火葬場提案；彰化縣長王惠美未出面，由縣府民政處副處長陳俊南代表出面收下陳情書。

彰化縣葬儀商業同業公會理事長指出，彰化沒有火葬場，數十年來，親人往生後的遺體都要一早長途跋涉到南投水里或台中火化，彰化民眾家祭從早上4、5點就要開始準備，往生者的親戚至親好友如果住在外縣市，根本來不及參與最後一程，造成心裡一輩子的遺憾。

施景國強調，彰化縣有約124萬人口，每年約上萬人往生，公立納骨塔數是全台第一，卻連1座火葬場都沒有，彰化縣民有這樣的需求，政府卻不能提供設施，現在要到外縣市火化的限制越來越多，例如，雲林虎尾已拒燒外縣市多年，且去外地火化收費高。

該會表示，由於彰化沒有火葬場，民眾只能在清晨辦理後事，再將遺體送往南投或台中火化，先前發生COVID-19（新冠病毒）疫情時，民眾都要等好幾天，才能將遺體送到台中市火化。

彰化市老人會會長楊永速說，彰化市公所規畫在彰化市殯儀館後方興建火葬場，而且是要做成藝術生命園區，他可以理解當地居民反對的心理，但所有人都知道彰化有必要蓋火葬場，至於當地居民擔憂的交通問題，市公所也已提出專用道路的作法。

楊永速指出，火葬場每個人都有機會用到，彰化在沒有火葬場下，雖然現在還能到外縣市，但難保哪天會再有外縣市拒燒的狀況，當務之急下應先做好興建火葬場的準備，希望彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢要堅持，也期盼要參選立委的黃秀芳與楊曜聰表態，一起解決彰化沒有火葬場的問題。

彰縣府民政處指出，感謝葬儀商業同業公會為彰化縣民人生最後一哩路，挺身而出發聲，展現支持力量。該府致力推動殯葬設施火化場，積極尋覓最適地點，目前彰化市公所以改善殯儀館窘境為前題，規畫一站式服務生命園區，堪稱全國最前衞的思維，鄰避設施仍待與地方持續溝通。

民政處表示，目前尚未收到市公所相關計畫書，將持續輔導本於職權協助彰化市公所儘快提出計畫送審，縣府亦將依法審查相關計畫，確保縣民的最大公共利益，早日達成縣民的期待。