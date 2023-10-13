婚顧公司遭萬麗酒店求償百萬，士院判決出爐。（本報資料照片）

知名婚顧公司「＋K Vision」外包的鄭姓攝影師，2022年9月前往士林區萬麗酒店拍攝時，將衣架掛到天花板的消防灑水頭，導致灑水頭爆裂淹水，連帶造成3間客房外觀及裝潢毀損，萬麗酒店據此提告求償113萬2292元，士林地院審理後判決鄭及婚顧公司負責人需全額照賠。

萬麗酒店提告，「＋K Vision」婚攝公司外包的鄭姓攝影師前往906客房拍婚禮，過程中將衣架掛在天花板消防灑水器上，最後導致灑水器裂開、噴水，造成906、905、806等3間客房損壞，求償修繕費用55萬餘元、房客補償費5萬1000餘元、營業損失52萬7000餘元，總金額113萬2292元。

鄭姓攝影師開庭聲稱，掛衣架時並未觸發系統灑水，主張後來的損害與自己行為無關，婚顧公司柯姓負責人則主張鄭不是該公司正式員工，公司無法指揮、監督其工作，強調雙方沒有從屬關係，不需負連帶賠償責任，並認為設備有折舊率，酒店營業額的算法過高。

士林地院審酌，萬麗酒店的灑水器後來破裂，因為鄭男將衣架掛在上面所致，柯將工作外包給鄭，過程中公司業務與鄭頻繁聯繫，從通知工作時間、活動流程，另要求鄭依流程進行拍攝工作，認定雙方有僱傭關係，判賠2人需全額賠償酒店提出的損失金額。