巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在本月7日對以色列發動突襲，一天之內甚至發射了5000枚火箭彈，造成以國重大傷亡，外界對於哈瑪斯為何有大量資金購買軍火亦感到相當好奇。外媒《Euronews》對此展開調查，卻驚奇發現哈瑪斯在2014年榮登《富比世》，被評為世界上最富有的恐怖組織之一。

根據《Euronews》12日報導，哈瑪斯2014年收入高達10億美元，來源除了稅金、財政援助和捐贈，還有加密貨幣等收入。因此儘管做為恐怖組織遭到國際組織經濟制裁，但仍能藉由多個管道籌集資金。

報導中還提到，對於這次中東發生戰火，外界普遍在猜測以色列的宿敵伊朗有資助哈瑪斯，並引述美國政府說法，廣泛相信伊朗當局每年對哈瑪斯提供高達一億美元的支援。除此之外，報導也指出，土耳其跟卡達也有對哈瑪斯提供經濟援助，但由於並非使用在軍事上，因此難以追查金流。

在國家支持之外。波斯灣的巴勒斯坦僑民也有提供大量資金；同時該組織還向海外進行募款活動，包括中東、西歐、北美等國家。哈馬斯也有募集所謂的天課（Zakat，有「潔淨」、「純淨」之意，也就是說通過交付「天課」使自己的財產更加潔淨），即向伊斯蘭取得慈善捐款，用做執行其使命和目標。

而在稅收部分，《Euronews》提到哈瑪斯每個月向埃及進口的商品課徵1200萬到1500萬美元的稅金，其中稅收最多的產品為香菸、燃料跟建築材料。報導中補充，哈瑪斯自2022年也開始對靠近約旦的西岸地區進口商品徵稅，但此舉也對加薩地區的貧窮百姓造成更嚴重的打擊。

除了上述的渠道外，《Euronews》也引用德國報導，稱哈瑪斯在2022年，藉由投資土耳其、阿烏地阿拉伯、阿爾及利亞、蘇丹等地的公司，賺取到超過5億美金的資金，而主要的營利項目為房地產跟建築業。

最後，哈瑪斯也有插足加密貨幣產業，總部設在特拉維夫的以色列加密貨幣分析軟體公司BitOK聲稱，與哈瑪斯有關連的虛擬貨幣帳戶，在過去兩年內進帳4100萬美元；而當地另一個武裝組織巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PalestinianIslamic Jihad）則在相同時間內，收到了約9300萬美元的加密貨幣。報導提到，因應以色列執法部門要求，全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）已在10日凍結了數百個與哈瑪斯有關的加密貨幣帳戶。