雍智2023年9月自結營收1.15億元，月增0.1％、年減11.2％，回升至近5月高。第三季合併營收3.46億元，季增0.41％、年減12.49％，自近2年半低點回升、為同期第三高。累計前三季合併營收10.64億元、年減7.72％，續處同期第三高。

雍智先前法說時指出，今年公司新接案狀況仍然不錯，但客戶明顯較審慎觀望市況，對後續拉貨進度有所遞延，使公司未感受到第三季需求明顯回溫。由於拉貨需求狀況不明，無法判斷下半年營運是否較上半年轉強。

不過，雍智預期第三、四季將是此波產業景氣循環谷底，透露近期感受到客戶對明年庫存去化、新產品應用等布局轉趨積極，並設法透過既有技術結合人工智慧（AI）相關應用，看好可望大量出現在生活中，相關需求不會泡沫化，對明年營運成長審慎樂觀。

雍智預期前段晶圓探針卡測試載板成長動能後市仍較強，儘管包括外購探針頭（Probe Head）的產品毛利率較低，今年整體毛利率目標維持約50％、期盼明年營運表現優於今年，並看好車用產品需求今年及未來幾年均可望穩健成長。