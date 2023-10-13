原訂於九月三日欲至金門進行公益之旅的台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會，因遭「海葵」颱風攪局，行程被迫取消；但堅持做公益的愛心絲毫未減，今(13)日上午該協會由理事長陳志誠率領理監事及志工眷屬一行，飄洋過海蒞金展開公益關懷活動，首站就來到金門家扶中心捐贈80箱民生物資，以實際行動照顧地區弱勢家庭。

永順吳府千歲慈善協會理事長陳志誠表示，這份原本於9月初就要進行的愛心關懷公益活動，雖因颱風攪局被迫取消，但仍未打消協會成員的意志，做好事就是要做到底、做完全，因此重新訂票安排於今日抵達金門家扶中心，完成這一項公益愛心活動。此次捐贈的物資共計80箱，是所有會員認捐的愛心，每箱物資都有白米、麵條、罐頭、沙拉油等日常民生物品，希望貢獻小小的心力，以行動來關懷離島的弱勢家庭。

金門家扶中心主委楊肅謙感謝台中市大肚區永順吳府千歲慈善協會的愛心行動。他說，該協會在中部地區行善不落人後，舉凡辦理捐血活動、愛心救濟等，都有他們的足跡和身影穿梭其中。此次因緣際會促成這趟金門的公益之旅活動，參訪關懷家扶中心及福田家園，讓離島的弱勢群族，也能感受到社會大眾的關心和協助。