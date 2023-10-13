以色列軍方最新表示，未來幾天將在加薩城展開「大規模行動」，而且只有在再次發佈宣告之後，平民才能返回加薩城。

以色列國防部長Yoav Gallant此前在周四表示：「現在是開戰的時候」。以色列戰機正在繼續轟炸加薩，以報復巴勒斯坦武裝分子所發動的、史上傷亡最慘重的襲擊。

聯合國表示，這樣的行動不可能不造成「災難性人道主義的後果」。聯合國發言人說，「強烈呼籲撤銷任何此類命令，要避免已經發生的悲劇，轉變成災難性局面的情況」。

以色列駐聯合國大使Gilad Erdan說，聯合國對以色列發出的預警所作出的反應，是令人感到「可恥的」。

哈瑪斯一名官員則指出，以色列對加薩的警告是「虛假宣傳」，並要求居民不要相信。

以色列誓言要擊垮在上周六主導攻擊的哈瑪斯激進組織。但是對加薩進行地面攻擊，將對被哈瑪斯所劫持的人直來說，則構成嚴重威脅。

以色列目前已經將總人口數達230萬人的加薩走廊地區，置於圍攻的局面。

為了獲得外界的支持，以色列對美國國務卿布林肯和北約國防部長出示了哈馬斯殘害以色列兒童和平民的畫面。

布林肯呼籲以色列保持克制，但他也重申了美國的支持，說：「我們將永遠站在你這邊」。

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)說，美國對以色列的安全援助，不設任何條件；美國希望以色列軍隊在對哈瑪斯發動戰爭時，做正確的事。奧斯丁將在周五拜訪以色列。

國際紅十字會的地區會長Fabrizio Carboni說：「這次衝突升級給人類造成的苦難令人髮指，我呼籲各方減輕平民的痛苦」。