日本文部科學省今天上午以民法上的不法行為等理由，向東京地方法院提出解散「世界和平統一家庭聯合會」（簡稱統一教）的請求，法院已經受理此案。

日本放送協會（NHK）報導，法院將在聽取文部科學省及統一教的意見之後，判斷是否發布解散命令。

這是日本行政機關以違反法令為根據，請求法院下令解散宗教法人的第3例。

文部科學省昨天諮詢宗教法人審議會，正式決定向法院提出解散請求。

文部科學大臣盛山正仁昨天在記者會上說：「教團的行為已符合民法上的不法行為，造成嚴重損害。」

日本宗教法人法規定，若有明顯違反法令且嚴重損害公共利益的行為等情況，法院可發布解散命令。

TBS電視台報導，根據文部科學省的調查，對教團提起賠償訴訟的民事判決總計32件，若包含和解等狀況在內，約1550人受害，總賠償金額約204億日圓（約新台幣44億元）。文部科學省判斷，根據宗教法人法，這已是明顯違反法令且嚴重損害公共利益的行為。

統一教昨天表示，「對於政府做出如此重大的決定，我們相當遺憾，也確信我們不是一個該接受解散命令的教團」，表明將在法庭上主張立場。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1121013