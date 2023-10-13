中國人民銀行（央行）行長潘功勝當地時間12日在摩洛哥出席國際貨幣基金組織及世界銀行年會期間，與美國聯準會主席鮑威爾會見，雙方就中美央行合作等議題交換意見。

據中國人民銀行官網公布，潘功勝與美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）會晤。雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換了意見。

另外，潘功勝也會見了歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。雙方就全球經濟金融形勢、中歐央行合作、綠色金融等議題交換了意見。（編輯：楊昇儒）1121013

韓正會見中美知名人士論壇的美方代表 強調溝通對話
大陸商務部長會見美國國會參議院多數黨領袖舒默 理性務實討論經貿問題
陸外交部美大司司長 會見中美經濟二軌對話美方代表團
#會見 #雙方 #議題 #中國人民銀行 #潘功勝