中國人民銀行（央行）行長潘功勝當地時間12日在摩洛哥出席國際貨幣基金組織及世界銀行年會期間，與美國聯準會主席鮑威爾會見，雙方就中美央行合作等議題交換意見。

據中國人民銀行官網公布，潘功勝與美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）會晤。雙方就全球經濟金融形勢、中美央行合作等議題交換了意見。

另外，潘功勝也會見了歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）。雙方就全球經濟金融形勢、中歐央行合作、綠色金融等議題交換了意見。（編輯：楊昇儒）1121013