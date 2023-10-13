勇奪亞運銅牌的中華台北卡巴迪代表隊3名苗栗子弟選手蔡仲浩（左二起）游皓程及張崇茂。（謝明俊攝）

勇奪亞運銅牌的中華台北卡巴迪代表隊隊長蔡仲浩對卡巴迪的熱愛堅持至今。（謝明俊攝）

2023年大陸杭州亞運，中華台北代表隊首次組成男子隊參加卡巴迪項目競賽，就勇奪銅牌，其中隊長蔡仲浩、隊員游皓程及張崇茂等3名選手都是苗栗子弟，苗栗縣長鍾東錦13日頒贈獎金表揚3名選手，並指示教育處選定照南國中在內的大校來組成卡巴迪社團，讓小朋友們能從遊戲中找到運動樂趣，推廣這項有趣的運動。

卡巴迪是近10幾年來在亞洲興起的一種運動項目，最早源起於南亞印度等國家，類似於小朋友喜歡玩的「老鷹抓小雞」但有比較複雜的比賽規則，比賽場地大小為13公尺乘10公尺，只要有場地鋪設上比賽專用軟墊，貼上場地線等就可開始，相當簡便易玩。

苗栗縣約在10多年前開始引入卡巴迪，包括竹南鎮照南國中、頭份市興華高中都曾有組成卡巴迪社團訓練有興趣的小朋友學習玩耍，獲得亞運銅牌的3名苗栗縣選手，年輕時就是在照南國中及興華高中時間接觸到卡巴迪，但由於目前缺乏指導教練，2校的卡巴迪社團早已喊停。

其中擔任中華台北卡巴迪代表隊隊長的蔡仲浩，是在照南國中時開始接觸卡巴迪，因熱愛卡巴迪運動，因此，在取得台北市立大學體育碩士學位，仍以29歲的「高齡」參加這次中華台北隊，帶領學弟勇奪男子組銅牌佳績。至於游皓程及張崇茂也分別就讀照南國中及興華高中國中部時接觸卡巴迪，目前2人就讀嘉義大學體育與健康休閒學系碩士班，持續為卡巴迪運動付出。

苗栗縣長鍾東錦在聽聞了蔡仲浩等3名熱血青年投注卡巴迪的熱情，當場指示教育處長葉芯慧選擇照南國中等幾個大校成立卡巴迪隊，讓小朋友能在遊戲中接觸這個運動，逐漸推廣卡巴迪，身兼苗栗縣體育會主任委員的苗栗縣議長李文斌非常贊同，建議聘請蔡仲浩為專任教練，專門培養年輕卡巴迪選手。