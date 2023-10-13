響應10月17日台灣文化日，國立故宮博物院南北院區當日免費參觀，北院正展出的特展、專題演講和南院的音樂表演，歡迎民眾蒞臨。

故宮表示，北部院區「愛硯成痴」特展，現正展出清十九世紀〈王衢銘露布硯〉，是清朝官員王衢於同治元年（1862）製成，以「露布」（指軍隊捷報）為硯名，作為台灣府知府洪毓琛的祝壽賀禮。此硯屬難得一見的宜蘭蘭坑硯，石質灰黑具頁岩肌理，帶有金屬礦砂。硯體寬大厚實，硯面形如「風」字，外緣飾以雲紋，氣勢堂堂，是現存台灣19世紀愛硯雅興的例證之一。

17日故宮北院正館B1多媒體室，也將舉辦當期特展「院藏善本古籍選粹－彩繪圖籍」專題演講，由書畫文獻處助理研究員李泰翰選介清乾隆朝《重修臺郡各建築圖說》，引領民眾從重建洲南鹽場、修築安平石岸、重修臺郡天后宮、重修台灣府城隍廟等彩繪地理圖籍認識台灣。

故宮南院為歡慶嘉義蒜頭糖廠五分車通車，年底前民眾憑當日五分車車票票根，均可免費參觀故宮南院。14日下午3時於博物館2樓大廳，則舉辦「邂逅南院－故宮下午茶《月光下的土地公》」音樂演奏，由來自日本的北印度音樂演奏家若池敏弘、台灣琵琶演奏家梁家寧、二胡演奏家鍾於叡組成的「菩花樂集」樂團，以北印度傳統音樂理論為基礎，結合印度樂器Tabla、Esraj，以及國樂琵琶與二胡，帶來融合傳統與創新風格的音樂演出。