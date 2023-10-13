路透引述熟悉內情的人士報導，美國拜登政府正在考慮堵住一個漏洞，使中國公司不再能夠通過設在海外的單位獲得美國人工智慧（AI）晶片。

美國去年宣布新措施，限制向中國出口人工智慧晶片和晶片製造工具，試圖阻攔中國的軍事進步。在首輪限制措施中，拜登政府允許中國公司的海外子公司可以不受限制地獲得同樣的半導體，意味著這些半導體很容易被走私到中國，或被中國用戶遠程訪問。

消息人士稱，華盛頓目前正在醞釀如何堵住這一漏洞。美國國際戰略研究中心（CSIS）的負責人Greg Allen表示，中國公司正在購買晶片，用於國外的數據中心，並指出新加坡是雲計算的一個重要中心。

專家表示，雖然根據美國法律，將這些人工智慧晶片運往中國大陸屬於非法行為，但美國很難對這些交易進行監管；在中國的員工也可以合法地遠程訪問外國子公司的晶片。

華盛頓一直在努力填補允許人工智能晶片流入中國的其他漏洞。今年8月，美國擴大對輝達（Nvidia）和超微半導體（AMD）人工智慧晶片的出口限制，範圍從中國擴及其他地區，包括中東一些國家。

消息人士稱，預計本月出台的人工智慧晶片新規可能會將這些限制更廣泛地應用於市場上的所有公司。

目前還不太清楚美國政府會如何堵住允許中方訪問亞馬遜雲計算服務（Amazon Web Services）等美國雲服務提供商的漏洞，這些雲服務提供商為其客戶提供相同的人工智慧功能。但消息人士稱，拜登政府也在努力解決這一問題。