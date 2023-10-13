基隆市某國中傳出疑似霸凌案件，兩名學生因在校內發生口角衝突，再相約到校外「決鬥」。其中一方另揪多人以球棒助陣，一人前往的學生閃過多次球棒攻擊後，但最後仍被球棒擊中頭部瞬間倒地送醫。基隆市長謝國樑表示，看到影片感到難過也很憤怒，將要求警方強力鎮壓校園暴力犯罪。

據了解，該起校園暴力事件發生在10月4日，有2名學生在校內發生口角，相約下課後到校外河邊談判，沒想到其中一方另約多名學生助陣，另1名學生獨自前往，雙方一言不合互相毆打，但是勢單力薄的學生被打倒在地，頭部受傷倒地，還有人拍下影片。

警方獲報後趕往現場，將2名手持棒球棍的學生逮捕，將受傷學生緊急送至汐止國泰醫院治療，其頭部、下巴以及身上多處受傷，而其他圍觀學生一哄而散。後警方將涉案的3國中生依少年事件處理法移送法院審理，法官審理後都責付家長帶回。在場助陣其他5名學生則通知到案後，另依少年事件處理法函送處理。

謝國樑表示，他本人在6日得知該事件，8日看到學生被毆打影片，感到相當難過、憤怒。謝並強調，基隆絕不會變成少年犯罪的溫床，對有必要的少年犯罪還是會依法處理。

另一方面，謝認為學校通報機制及訊息揭露應大幅檢討，過去有很多霸凌事件都想息事寧人，不想通報教育處或警方，因此他認為對於紛爭的通報機制應積極檢討改善。

謝指出，他已約市警局下周到學校討論通報機制，不管是一般犯罪或少年犯罪，基隆市一定會強力鎮壓，不會讓基隆的校園產生更多暴力犯罪。

基市府表示，被打的受傷學生已出院靜養，家長除向警方提告外，亦提出校園霸凌申請，而家長對學校處理與協助也表示感謝。教育處也將持續協助家長了解霸凌處理程序，會維護其後續救濟權益，並持續提供學生就學穩定及教育輔導。