網購雖然便利卻也衍伸出不少新型詐騙手法，一位女網友在網購平台販售二手衣物，一名買家私訊要購買，卻在幾分鐘後傳來截圖說「下單了，但賣場好像有問題」，聲稱賣家的賣場尚未完成認證簽署【三大保障】協議，可能會被凍結，接著就要求賣家加入一個Line帳號稱是客服人員，但這一切都是詐騙。

不少民眾透過蝦皮或賣貨便等平台販售二手衣物，一位女網友爆料，她將二手衣物的販售資訊上傳到臉書，陸續收到幾位網友的私訊說「朋友想要購買！請加Line！」她加入以後就提供了商品的蝦皮與7-ELEVEn賣貨便的連結，請買家自行下單，怎料幾分鐘過去，買家卻傳訊息說「我下單了！但是你的賣場好像有問題喔！」

妹子賣二手衣物，買家傳截圖稱賣場有問題。（圖／讀者提供）

女網友坦言，查看買家傳來的截圖，上面寫說「你已完成訂購！由於您訂購的賣場尚未完成認證簽署【三大保障】協議，為保障買賣雙方的合法協議，系統將此賣家的帳號與訂單凍結，請點擊下方詳情傳送給賣家！」但是她查看自己的賣場都好好的，而且請朋友進入賣場下單看看也都很順暢。

女網友指出，這時候她都沒有發覺是詐騙，還耐心告訴買家也許可以重開連結，因為剛剛測試賣場都可以順利下單，結果對方卻傳來一個Line好友資訊，稱這個是「賣貨便」的客服，要求賣家私訊該帳號解決問題。而她加入該帳號後，對方劈頭就要她的姓名與電話，讓她感覺怪怪的，打了7-ELEVEn的客服電話才發現是詐騙。

妹子在網路上販售二手衣物，買家購買失敗，傳了一個Line好友資訊，稱這個是「賣貨便」的客服，該帳號已有千個好友。（圖／讀者提供）

女網友心有餘悸地說，現在的詐騙手法也太高端了！講得好像真的一樣，好險她沒有傳送任何個人資料到該帳號裡面，要不然現在可能欲哭無淚。

這樣的詐騙手法在2022年底就開始出現，刑事局表示，詐騙集團以未簽署「保障服務」及「三大服務保障協議」為由，稱不配合可能導致賣場被停權來詐騙賣家。提醒民眾接獲類似訊息，應主動向官方求證，或將可疑的連結傳到165防騙宣導的LINE官方帳號，就能協助查詢是否為不安全網站，如有任何疑問可撥打110或165詢問。