統治加薩的哈瑪斯武裝分子號召巴勒斯坦人明天起身抗議，反對以色列轟炸加薩，呼籲巴勒斯坦人遊行到東耶路撒冷的艾格撒清真寺，並在遭占領的約旦河西岸與以軍衝突。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）本週襲擊以色列造成至少1300人死亡，以色列隨後持續對加薩（Gaza）發動空襲和砲擊作為報復，這是以色列史上平民死傷最慘重的攻擊。目前有超過1500名巴勒斯坦人喪生。

加薩暴力衝突重新激起東耶路撒冷（Jerusalem）與約旦河西岸（West Bank）的緊張情勢，巴勒斯坦官員說，以軍在自哈瑪斯7日發動攻擊後的衝突中，在約旦河西岸殺害至少34名巴勒斯坦人。

哈瑪斯在號召「全體總動員」的聲明中，呼籲巴勒斯坦人到艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）寺院院區抗議，並在穆斯林舉行每週大型禮拜時待在那裡一整天。艾格撒清真寺是中東最動盪的聖地之一。

艾格撒清真寺寺院院區是伊斯蘭教僅次於麥加（Mecca）與麥地那（Medina）的第3大聖地，對猶太人來說也是最神聖的地方，猶太人稱這裡為聖殿山（Temple Mount）。艾格撒清真寺周圍地區2021年5月發生的衝突，引發持續11天的以色列與加薩戰爭。

哈瑪斯敦促約旦河西岸的巴勒斯坦人「示威、動員」，並與以色列軍人和屯墾者發生「衝突」。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1121013