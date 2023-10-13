前衛福部長陳時中去年（2022）在董氏基金會大力邀請下，報名參加「戒菸就贏」比賽，如今戒菸將滿500天，特別現身分享心路歷程。他透露，去年在媒體上公開宣示戒菸後，等於「沒有回頭路」，剛開始每天早上都因為夢到抽菸而醒來，不斷說服自己明天再抽，以每次的小成功支持自己的戒菸行動。

世界衛生組織（WHO）指出，菸草每年使800多萬人失去生命。陳時中今天出席國健署「戒菸從現在開始」記者會，他說，年輕時抽菸不外乎耍帥、叛逆，後來成為重度癮君子，常常手上拿著一根菸，桌上還放著一根，每天要抽上2、3包，「本來自以為是很帥的感覺，結果變成社會的嫌惡設施」。

陳時中在擔任衛福部長期間，致力推動《菸害防制法》修法。他說，自己是主管機關卻沒辦法以身作則，心裡覺得有點慚愧，但當時沒有付諸行動；後來董氏基金會用同理心接納自己、肯定他，並支持他參加戒菸就贏比賽，「讓我沒有退路，因此就戒下來了！」

菸齡超過50年的陳時中，戒菸至今將近500天。「剛開始每天早上都夢到抽菸而醒來！」他透露，自己的成功經驗是把目標放小，每天都說服自己明天再抽，一天拖過一天，以每次的小成功支持自己的戒菸行動。

陳時中說，戒菸後自覺心肺功能變好，以前他跟太太去爬山都氣喘吁吁，爬1000步就受不了，現在可以走到6000多步，有感覺到進步。他也鼓勵廣大的癮君子，只要開始做，就有成功的可能性，「我都做得到，你們也一定可以！」

國健署長吳昭軍表示，目前全台有3500家醫事機構，包括醫院、診所、藥局都能提供相關戒菸服務；國健署亦提供免費戒菸專線0800-63-63-63，希望有需求的民眾多加利用。

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