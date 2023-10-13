勇士游擊手阿西亞（Orlando Arcia）在分區系列賽G2賽後嘲諷費城強打哈波（Bryce Harper）跑壘失誤，喚醒了哈波這頭沉睡的猛獸，一夕之間淪為笑柄。費城球迷不肯放過阿西亞，不斷以噓聲伺候他，阿西亞則扮起「幼稚鬼」，做出鬼臉予以回擊。

阿西亞與哈波之間的恩怨發生在G2，當時9局上費城人落後1分，做為開局首名打者的哈波選到四壞保送上壘，1出局後卡斯提阿諾（Nick Castellanos）擊出深遠飛球，眼看將要形成長打，沒想到卻被勇士中外野手哈里斯（Michael Harris）美技守備接殺，提前起跑的哈波回壘不及，勇士完成再見雙殺。

根據當地媒體報導，賽後阿西亞在休息室開嘲諷，大喊著：「幹得好，哈波！」結果卻自討苦吃，哈波在G3化身超人打出雙響炮，繞壘時還回頭看了阿西亞一眼，擺明就是針對他而來。該場比賽費城人一共轟出6發全壘打，以10比2轟倒勇士搶得聽牌優勢。

阿西亞4場比賽表現相當差，13打數出現2支安打，G4費城人球迷開始嘲笑坐在板凳區的阿西亞，後者卻徹底失去理智，不但比出冠軍戒的手勢，還伸舌頭做起鬼臉，就像一個無理取鬧的小孩子，即便身旁的小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）出手制止，阿西亞仍是火冒三丈。