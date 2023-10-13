日月潭水社中興停車場21日晚間7時在舉行《Gen. AI 綻燃•愛》音樂會，當晚將施放480秒煙火。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

11月4日伊達邵「樂舞映明潭音樂會」、11月18日 NTSO管樂團表演，分別施放360秒煙火。（日月潭風管處提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭Come!BikeDay花火音樂會施放時，推出夜航花火船，讓賓客不用人擠人，搭遊艇近距離賞煙火。（新東方號提供／楊靜茹南投傳真）

2023日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華14日由自行車主題日打頭陣，首推環潭船騎挑戰，提供環潭車友從伊達邵搭船返程，省去後半段長途爬坡路段並飽覽湖光山色；最受歡迎愛花火音樂會21日是《Gen. AI 綻燃•愛》領航，當晚約9時半將施放480秒煙火，遊艇業者也續推夜航賞花火。

日月潭風景區管理處指出，日月潭花火音樂嘉年華自行車主題日打頭陣，14日舉行環潭船騎挑戰、兒童滑步車、領騎導覽活動，邀單車車友從向山遊客中心出發挑戰環潭30公里，另外首次推出船騎組，車友從向山出發到伊達邵後，可搭船返程，免去後半段長途爬坡路段，還可悠閒在船上飽覽湖光山色，完成另類的環潭成就。

最受歡迎愛花火音樂會由樂興之時管絃樂團領航，21日晚間7時在水社中興停車場舉行《Gen. AI 綻燃•愛》音樂會，大約9時半隨著音樂會結束，將在水社水域施放480秒煙火。另11月4日傍晚5時在伊達邵碼頭舉行樂舞映明潭音樂會，晚間7時半在伊達邵水域施放360秒煙火；11月18日

晚間7時由NTSO管樂團在向山遊客中心表演壓軸，當晚8時40分施放360秒煙火。

日月潭遊艇公會表示，配合花火施放今年續推夜航花火船，讓賓客不用人擠人，搭遊艇近距離賞煙火，每人票價900元、包船2萬元，若要在遊艇上用晚餐、看花火，則依據菜色2萬元起，11日剛開放預訂已破三成。

日月潭風管處鼓勵遊客在活動期間多運用大眾運輸系統，推出「搭好行抽好禮」活動，即日起至11月19日搭乘台灣好行日月潭線或車埕線，享半價優惠，還能抽大獎，民眾在合作民宿、商家消費滿300元，即可參加抽獎，有機會將iPhone 14、Switch遊戲機等總價值超過10萬元的獎項帶回家。