淡水區鄧公里長邱美津及環保志義工團隊多年來秉持著「空間充分利用」的信念，致力將原本是髒亂點的區域改造成小花園或開心農場。（高鈞麟攝）

淡水區鄧公里長邱美津將原本是髒亂點的區域改造成小花園或開心農場。（新北市環保局提供）

「一個里乾淨，不代表新北市都乾淨，全部的里都乾淨，則代表新北市很乾淨。」新北市推動「里環境認證計畫」邁入第11年，評選出730個績優里，今（13）日舉行頒獎典禮，代理市長劉和然副市長頒獎表揚給勞苦功高的里長，給予對環境維護努力付出的里長們最大的肯定，讓新北市連續10年獲得最乾淨城市殊榮。

劉和然表示，新北市2013年起首創推動「里環境認證」評鑑，採「自己和自己的競賽」方式，各里依據自身特色，與環保志義工共同發掘創造屬於各里的環保亮點，選擇適宜指標報名。今年共有730個里參與，參與里數破達7成，是第1年參與率的1.85倍。

環保局說明，里環境認證有「巷弄乾淨」、「公廁清新」、「病媒防治」、「環境美化」、「循環資源」、「環保推廣」及「低碳永續」7項評比指標，經專家學者實地考核及外稽小組抽查環境維護推動成果後，通過5項指標者即可獲得最高榮譽五星級里環境認證。今年度更新增輔導複查機制，對於第一次考核尚有進步空間者，在委員提供改善建議後，提出完成改善精進里，仍有機會複查通過認證。

環保局指出，今年評選出730個績優里，619里榮獲五星級認證、58里四星級認證、43里三星級認證及10里入選級認證，其中獲得五星級認證的「蘆洲區水湳里」及「淡水區鄧公里」令考評委員印象深刻。

「蘆洲區水湳里」從2013年參與認證以來，一路保持五星級認證，其最富特色的水果公園和有機菜園是當地居民的驕傲，里長和志工夥伴們在里內仁愛公園栽種果樹及綠化植栽，且皆設置教育解說牌，隨著季節變化可以採收芭樂、百香果、柚子等水果，每年水湳里均會發起義賣柚子的活動，義賣所得全數作為仁愛國小及里內清寒學子的獎助學金。

地狹人稠的「淡水區鄧公里」，里長邱美津及環保志義工團隊多年來秉持著「空間充分利用」的信念，致力將原本是髒亂點的區域改造成小花園或開心農場，目前已改造超過8處，不僅種植山菊花、野牡丹等原生種本土植物，讓里內空間更加生動活潑，更種植許多有機蔬菜。