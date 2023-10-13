112年全國運動會21至26日在台南市登場，新竹縣代表隊在開幕前自由車賽事已獲得3面銅牌，縣長楊文科13日授旗給代表隊，並頒發加菜金和集訓經費，因台南流行登革熱，楊文科期許選手們都能「安全完賽」，旗開得勝，再創佳績！

擔任新竹縣體育會壘球委員會主委的縣議員張益生說，台南因是國內登革熱疫情的主要傳染區，各單項委員會主委都已告知教練，請選手們在比賽完後就回飯店休息，儘量不要外出「趴趴走」，他也會購買相關防疫用品，讓代表隊選手們都能做好預防措施。

楊文科表示，媒體評比新竹縣在投資運動項目的縣市組獲得第一名，代表縣府在運動投資許多經費和興建場館，近日也獲得5千萬經費將改善操場，在剛結束的亞運中，畢業東泰高中的余祥平，在3對3籃球賽獲得金牌，田徑選手余雅倩及林沛萱也在亞運得到經驗，都十分寶貴。

「運動能看出一個縣市的精神！」楊文科肯定新竹縣體育會理事長田耕豪非常盡心盡力，新竹縣代表隊在2年前全運會，獲得2金4銀2銅成績，今年台南市舉辦全運會開幕前，代表隊已在自由車項目取得3面銅牌，「這是一個很好的兆頭！」期許代表隊全力以赴，參賽選手都能旗開得勝，取得佳績，「安全完賽！」

田耕豪表示，新竹縣今年剛舉辦完全中會，代表隊即將出發前往台南市參加全國運動會，縣內選手在國內甚至世界各地比賽成績都很優異，在楊文科縣長的支持下，選手福利都有所提升，也期許選手在各單項比賽努力衝刺，為自己爭取更好的成績，也希望縣府繼續擔任選手的最佳後盾，培育體育幼苗持續發展，祝福所有選手都佳績滿滿。

教育局長楊郡慈表示，今年全運會（含資格賽）代表隊補助經費504萬餘元，選手、隊職員共計285人，將參加游泳、射箭、田徑、羽球、壘球、籃球、拳擊、自由車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、柔道、帆船、射擊、桌球、跆拳道、網球、角力、滑輪溜冰、軟式網球、武術、保齡球等項目，陣容堅強。