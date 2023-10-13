藍白合終於要談了！國民黨、民眾黨總統參選人侯友宜、柯文哲辦公室12日證實，雙方將於14日下午舉辦會談，引發各界注目。然而，根據民主文教基金會今(13日)公布最新民調，詢問民眾「如果藍白整合成功，請問您認為以『國民黨侯友宜』為主，還是以『民眾黨柯文哲』為主，才能整合更多資源，贏過民進黨賴清德？」結果有31.3%認為應以侯友宜為主、26.7%以柯文哲為主。

根據民主文教基金會今公布的民調資料顯示，詢問民眾「如果藍白整合成功，請問您認為以『國民黨侯友宜』為主，還是以『民眾黨柯文哲』為主，才能整合更多資源，贏過民進黨賴清德？」結果31.3%認為以侯友宜為主、26.7%以柯文哲為主、3.3%都可以、9.3%都不行、29.4%為不知道/無意見/拒答。

另外，該份民調顯示，選民認為「最沒有能力改善貪腐政風者」，賴清德占28.0%，侯友宜17.5%，柯文哲13.8%。在政黨傾向上，泛綠支持者中僅 6.1%認為賴清德最沒有能力改善貪腐的政風，未表態者有26.6%，其餘分別有33.5%和33.8%認為侯友宜和柯文哲最沒有能力改善。而泛藍選民中雖高達60.9%認為賴清德最沒有能力改善，但也有24.8%對此問題未表態。

此份民調執行單位為艾普羅行銷市場研究股份有限公司，調查對象為全國年滿20歲以上之民眾，訪問日期為10月5至10日，透過市內電話及行動電話雙底冊調查，人員電話訪問，有效樣本為市話676人、手機399人，合計1,075 份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。