大陸男歌手楊坤以獨特嗓音走紅，出道至今有過無數代表作，在歌壇占有一席之地，不過近來開演唱會時，因為場內觀眾比保全還要少，掀起網友熱議，這也讓他過往公開批評天王劉德華一事再被挖出，在當時引發軒然大波。

楊坤以一首《無所謂》紅遍大江南北，不過名氣似乎未反應在票房上，他近日傳出在江蘇鹽城舉辦演唱會，不過僅有50位粉絲到場，就連保安人數都遠遠超過粉絲，眼見場面實在過於冷清，主辦單位立刻將門票調降至人民幣5元（約台幣22元），仍難挽劣勢，無法拉抬起慘澹票房，對此，楊坤回應此傳聞：「在鹽城一場37000多人」，不過至今網路上皆未留出任何相關影片，不禁讓人質疑是否有這場演出。

劉德華遭楊坤批評是「會乾吼的業餘天王」。（圖／中時資料照片）

網友分析楊坤演唱會票房如此慘澹，與他總愛以高姿態批評歌手脫不了關係，像他曾以劉德華為反例教導選手：「雖然劉德華是大家心裡的巨星，但實際上只是會乾吼的業餘天王」，此外，他更認為歌手刀郎只適合推居幕後，甚至當眾質疑：「你認為他做的是音樂嗎」，高傲態度讓網友屢屢炸鍋。