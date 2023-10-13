該輛休旅車在彰化縣溪州鄉跨越雙黃線超車，違規過程全被機車騎士配戴的行車記錄器拍下。（翻攝LINE社會事新聞影音／孫英哲彰化傳真）

很有效！彰化１名老伯日前開車行經彰化縣溪州鄉登山路與下田路口，原要紅燈右轉，見右側機車騎士配戴行車記錄器，他狂問「你裝那個有效嗎」、「拍得清楚嗎」，見機車騎士回稱「很清楚」後，老伯雖未紅燈右轉，卻在不久後逆向超車，恰巧就被該騎士的行車記錄器全程拍下，並被舉發，吃上罰單。

該段行車記錄器影片今天在社群平台曝光，許多網友看了之後都笑彎腰。影片一開始，該名老伯駕駛休旅車停在溪州鄉登山路下田路口停紅燈時，原本疑似要紅燈右轉，結果看到右側機車騎士配戴行車記錄器，他立即對機車騎士按鳴喇叭。

老伯隨後比著機車騎士的行車記錄器問說「你那個有效嗎」，見機車騎士訥悶回「什麼」，他再問「你裝那個有效嗎」， 等機車騎士回問「什麼意思」，他再問「裝那個有效嗎」、「照的清楚嗎」，並聽到機車騎士回稱「很清楚啊」。

該路口綠燈後，在該部機車前進一段路，該名老伯駕休旅車從後方跨越雙黃線超車，違規過程全被該機車騎士的行車記錄器拍下，而該騎士也據此向警方檢舉發，並將上述過程連同舉發成功的警方回函一併上傳社群，還不忘tag老伯「金價屋號哦！」

北斗交通分隊小隊長胡敏男指出，接獲民眾檢舉的該起交通違規案件及影片後，經該分局審查，確認影片中車輛未依規定駛入來車道，違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款，違規事實屬實，處600元以上1800元以下罰鍰。呼籲用路人共同遵守交通規則，以維護交通行車安全。