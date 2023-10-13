不少在野支持者都盼望2024大選能夠藍白合，達到「下架民進黨」的目標。對此，國民黨跟民眾黨14日將由侯辦執行長金溥聰跟柯辦總幹事黃珊珊先面對面商議。中廣董事長、戰鬥藍領袖趙少康今特別在臉書發出肺腑之言，強調這次會議「先別想著贏，要想絕不能輸 」。

趙少康今（13）日提到，藍白終於要在明天下午展開正式對話，無論是「藍白合」或「藍白和」，離大選只剩90天，非綠整合終於出現一絲曙光。

對於民眾黨，趙少康分析，憑藉柯文哲的光環有了現在的局面，但說穿了其實根基還不穩固，Nothing to lose，當然用盡能有的籌碼（就是民調）爭取最大利益；國民黨畢竟家大業大，雖沒黨產，但仍有縣市長、立委、縣市議員等政治資源，也不是說退就能退的，藍白要談怎麼合作，當然有難度，但有了開始，就不會太遲。想談成就能談成，不想談成就談不成。

針對民眾黨設下底線堅持比民調，趙少康認為，民調的變化起起伏伏，2019年賴清德的初選民調遠超過蔡英文，最終民調還是被做掉；去年九合一選後，侯友宜的民調也遠勝賴清德，如今卻深陷泥淖；更何況民進黨勢必用盡一切手段破壞藍白合，肯定會灌票操作民調，讓問題更複雜。

此外，趙少康還提到，民眾黨的主談人黃珊珊當年堅守親民黨，對宋楚瑜主席忠心耿耿，顯然對親民黨的泡沫化點滴在心頭，不過當時的「連宋合」並沒錯，是輸給兩顆子彈，手上沒有執政資源的在野小黨本就艱難，加上宋楚瑜後來又被說是代表陳水扁訪問大陸、會見胡錦濤，讓親民黨進退失據，立委才一個個離開，導致泡沫化。而宋楚瑜兩次代表蔡英文參加APEC，就更令人不知所以了。

對於民眾黨，趙少康還勸到，雖然有年輕選票支持柯文哲，但如果沒了執政權，民進黨根本不會把民眾黨放在眼裡，難保不會泡沫。趙最後強調，「此一時彼一時，當局者必須審時度勢，我早在7月就提醒『三個和尚沒水喝』，電影KANO的金句『不要想著贏，要想不能輸』，非綠陣營必須先思考如何立於不敗之地，才能進一步求勝。在野合作有無限可能，可以發揮各種創意，但雙方必須先有犧牲小我的胸襟，才能成就大我。」