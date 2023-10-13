基隆市立田徑場主建築拆除重建工程去年重新招標，並於今年3月20日開工，但承造商發現原結構設計恐有公共安全疑慮。基市府發言人余治明強調，前後兩間承造商均認定設計有問題，市府也將依據勞務契約規定，追究相關責任。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市立田徑場主建築拆除重建工程於2022年11月辦理重新招標，並於2023年3月20日開工。經承造商清圖作業發現，部分結構設計恐有公共安全疑慮，市府發言人余治明、體育場場長林柏樹、慶霖營造副總黃振華於13日共同對外說明，針對工程設計缺失將追究過往責任，並辦理變更設計，期望能在2025年啟用。

余治明表示，工程於2023年3月20日開工，經得標廠商慶霖公司檢視契約書圖及建照圖後，發現看台區須依「職業安全衛生設施細則」之規定，「雇主對於高度二公尺以上之處所進行作業，勞工有墬落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台」，因此該工程須設置「施工架」、「鋼構重型支撐架」，以維護施工安全，避免職安問題產生。

林柏樹表示，針對看台區部分結構設計恐有安全疏漏問題，市立體育場於今年9月28日邀集台灣省結構技師公會、基隆市建築公會等第三方單位研討，有關上述「施工架」及「鋼構重型支撐架」為設計單位規畫設計時，未確實考量職安法規需求，導致漏列相關工程項目。

黃振華指出，在承接該標施工時發現幾個問題，包括臨時加建部分超過法定高度，但設計圖中有規畫施工架的位置和數量短缺，以及法令要求的測試項目不完備。上述問題皆有安全疑慮，希望市府提供支援，以確保施工人員的安全。

教育處補充，為符合相關法令規範，使工程能順利推進，須辦理變更設計，而漏列項目屬設計單位未依據職安法規來做規畫，相關責任檢討將依據勞務契約規定辦理。本工程須配合辦理建築執照變更及水土保持設計變更作業，目前仍維持於2025年啟用為目標。

余治明強調，該工程由前市府完成審查及工程發包訂約，於去年「完成設計規畫」後，經施工廠商依據其設計圖說施工，才發現設計內容錯誤，且在第一次發包承造商就判斷是有問題的設計，即使換了另一間承造商，也認定在某些施工區仍有缺失。本件關乎前市府與設計廠商恐有釀成缺失疑慮，市府也將依據勞務契約規定，追究相關責任。