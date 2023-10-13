新竹縣在地企業經典不動產公司熱心公益，2020年捐贈新竹縣政府1輛復康巴士，13日再次捐贈1輛高頂復康巴士「媽祖號」，期望能造福更多有需要的縣民。縣長楊文科感謝經典不動產公司的善心，並回贈琉璃獎座，將善用復康巴士傳遞溫情，讓有交通需求者能獲得實際幫助。

經典控股公司總裁魏政方表示，此次是以父親魏漢河的名義捐贈，感念父親對家庭及社會的付出，命名為「媽祖號」，是因他這2年跟著白沙屯媽祖繞境，感受媽祖聞聲救苦、救助貧困弱勢的精神，因此他發願行有餘力也要行善。

楊文科表示，目前縣府有37輛復康巴士，預計至年底會增至43輛，魏總裁長期以來對縣府及地方默默支持、出錢出力，且非常孝順，對父母感恩、對家庭負責任，如今事業有成，2020年及今年都捐贈1輛復康巴士，並允諾明年若賺錢也會繼續捐贈。

「憫濟人窮，雖分文升合，亦是福田；樂與人善，雖隻言片語，亦是良藥」，楊文科說，魏政方造了很多福田及良藥造福人群，也希望大家一起努力，有錢出錢、有力出力，幫助需要幫助的人，就能得到很多福報。

社會處長陳欣怡表示，縣府自2006年開始提供復康巴士交通接送服務，截至今年復康巴士已有37輛，累積服務超過95萬人次，確實幫助身障者無礙的交通服務。

此次捐贈將為新竹縣復康巴士服務增加新血，提供新竹縣身心障礙者提供就醫、就學、就業、洽公及社會參與等安全無礙的交通工具，讓新竹縣身心障礙者享有溫馨接送、暢行無礙的交通服務。