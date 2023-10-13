小犬颱風來龍造成通苑地區稻作鹽害，導致無法結穗形成空包彈。（陳超明辦公室提供／謝明俊苗栗傳真）

小犬颱風過境造成通霄、苑裡沿海地區稻米受鹽害影響，無法結穗形成所謂「空包彈」，立委陳超明接獲陳情後，13日邀集農業部等單位現勘，並成功爭取農糧署專案補助本次災損。

農糧署北區分署分署長黃昭興說，稻米確實出現空包彈情形，接下來請鎮公所循過往辦理天然災害救助的流程以專案方式協助農民。陳超明表示，專案補助具有時效性，請農友務必留意相關訊息，同時，也會請中央加速流程，讓農友早日領取到補助，以利後續復耕。

陳超明指出，小犬颱風過境造成全台農損將近3.7億元，其中，許多縣市稻米飽受鹽害影響，導致無法結穗形成空包彈。苗栗通霄、苑裡沿海地區稻米也出現同樣情形，許多農民紛紛反應，若係採取農業保險理賠標準，全鎮今年產量比往年減產達20％以上，才能啟動理賠，恐怕是看得到卻吃不到，因此，紛紛向立委陳超明陳情。

陳超明邀集農業部相關單位至現場現勘，隨處可見稻米空包彈及發黑的情形，陳超明說，農業保險法上路後，稻米已屬於強制納保作物，並無天然災害救助補助，但本次小犬颱風過境屬於天災，農糧署應給予協助，不讓農民血本無歸。

農業部農糧署北區分署分署長黃昭興也提到，由於小犬颱風過境造成鹽害已致稻米出現災損，係屬於天災造成，將以專案方式協助農友，接下來，將請鎮公所循過往天然災害救助辦理的流程進行勘察及統計，但農友若是選擇領取專案補助金，就無法領取農業保險之理賠。

陳超明表示，將稻米納入農業保險強制投保作物本事美意一樁，但天災造成的影響是不可預期，相關理賠條件應該更具彈性，未來將持續與農業部進行溝通，讓對農民的保障能更全面。