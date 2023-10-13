新竹市政府協調關埔地區開辦通學專車，近日打算拍攝關埔通學專車影片，徵求學生當演員，但拍攝日竟在段考前1天，議員認為考前拍片並不妥；對此，市府表示，為免造成學生、家長的擔心與不便，教育處會與學校溝通，會做妥適安排。

有網友在臉書上發文指出，新竹市新科國中家長Line群收到通知，要拍關埔通學專車的影片，徵求學生演員，徵求有搭專車的學生擔任演員，但拍攝日期10月16日是學校段考前1天，貼文也引發熱議。

市議員曾資程指出，段考前1天安排學生入鏡，只不過再1次證實高虹安，一直活在自己的世界。他也認為，安心通學專車年花600萬元，僅服務55名學生，是1項沒有全盤規劃思考，局處本位主義，缺乏橫向溝通所形成的不成熟政策。

曾資程也說，其實優化市區公車藍線、藍1線增加停靠站點及增加班次，就可滿足通學的需求，卻要大花公帑又造成其他區域市民有次等市民的感受，市長施政滿意度會敬陪末座其來有自。

對此，市府回應，影片拍攝為免造成學生、家長的擔心與不便，教育處會與學校溝通，不但尊重學生家長意願，也會做妥適時間安排。教育處也表示，影片拍攝時間，學生們也都有簽署同意書對拍攝時間沒有疑義。

針對議員說法，市府也表示，關埔地區人口稠密，學生數量日漸增長，導致部分孩子未能就近入學，為解決該區域迫在眉睫的就學問題，市府積極研議學區劃分外，也透過安心通學專車協助關埔地區非自願越區就讀的孩子們安心就學，照顧孩子們就學通勤需求。