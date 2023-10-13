上月22日屏東明揚國際大火造成4名消防隊員殉職，上周才舉辦完聯合公祭，但消防安全議題仍然受到關注，民進黨新北市議員戴瑋姍今（13）日質詢時，要求消防局提高防災層級，針對全市2萬6000多家工廠的危險物品管制量落實查察，若有法源疑慮，可朝向自治條例研議；消防局長李清安回應，會跨局處討論。

戴瑋姍指出，新北市有超過2萬6000家工廠，為全國最多，其中有471家類似揚明國際，危險物品存放超過管制量，但因為廠區裡使用什麼危險物品、量有多少、放在哪裡，永遠只有廠商知道，所以要求消防局針對全市2萬多家工廠設置防災地圖，相關查察資訊都要做成備查資料。

另外，針對科技救災的部分，新北市有配置9部消防機器人，李清安表示目前新北共8個救災救護大隊，每個大隊都配置一台，但戴瑋姍認為新北共有75個分隊，有些在工業區內，希望消防局可以依據分隊特性，規畫優先配置的順序，李清安回應，將針對優先購置單位逐年編列預算。