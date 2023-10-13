台北監獄林姓受刑人想參與明年1月13日正副總統及立委選舉遭拒，提行政訴訟及聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院12日裁定，桃園市選舉委員會應在訴訟確定前，在北監設置投票所。台北監獄副典獄長吳永山表示，北監將配合規定辦理。

對於高等行政法院裁定，桃園市選委會回應，因為涉及全國投票事宜，有窒礙難行之處，將提起抗告。

吳永山表示，因為北監是執行單位，有關選務設置，北監將按照規定配合辦理。不過據了解，桃園市選委會並未和北監就選務事宜聯繫過。