台北監獄林姓受刑人想參與明年1月13日正副總統及立委選舉遭拒，提行政訴訟及聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院12日裁定，桃園市選舉委員會應在訴訟確定前，在北監設置投票所。台北監獄副典獄長吳永山表示，北監將配合規定辦理。
對於高等行政法院裁定，桃園市選委會回應，因為涉及全國投票事宜，有窒礙難行之處，將提起抗告。
吳永山表示，因為北監是執行單位，有關選務設置，北監將按照規定配合辦理。不過據了解，桃園市選委會並未和北監就選務事宜聯繫過。
台北監獄林姓受刑人想參與明年1月13日正副總統及立委選舉遭拒，提行政訴訟及聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院12日裁定，桃園市選舉委員會應在訴訟確定前，在北監設置投票所。台北監獄副典獄長吳永山表示，北監將配合規定辦理。
對於高等行政法院裁定，桃園市選委會回應，因為涉及全國投票事宜，有窒礙難行之處，將提起抗告。
吳永山表示，因為北監是執行單位，有關選務設置，北監將按照規定配合辦理。不過據了解，桃園市選委會並未和北監就選務事宜聯繫過。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。