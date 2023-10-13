華嵘工廠董事長蕭棟斌13日出面指控農水署嘉南管理處以不合理價格賣地未果，又指控業者占地需付一筆使用賠償金。（程炳璋攝）

西港區1家精密機械工廠內，有段隸屬農田水利署嘉南管理處所有的廢棄灌溉溝渠貫通廠區，長久以來造成困擾，業者欲購地填平，卻因地價認定不同談不攏，農水署8月中發文控業者長期占地，要求支付21萬5000元使用補償金，業者13日出面怒轟無占用拒絕付款，期望合理購地解決廠房困擾。

華嵘精密機械公司內1段388平方公尺的長條狀土地，長期為農水署嘉南管理處所有，每遇上大豪雨，水溝水就會溢出，造成廠房淹水。

華嵘董事長蕭棟斌為解決問題，多年前與當時仍為民間所有的嘉南農田水利會協商，決定花1000多萬購買另1段水利地興建溝渠代替，申請改道灌溉，將貫穿廠內這條溝渠變為廢水道，以利購地合併為工廠用地。

替代灌溉溝渠興建完工，恰逢農田水利會改制為農水署嘉南管理處，農水署組查估小組，將廠內這塊水利地以甲種工業區用地定價為每坪23萬元，再下修為每坪14.9萬出售。

業者不滿指出，這條溝渠兩側土地皆為丁種工業用地或農地，農水署以甲種工業區土地定價出售，並不合理，要求以合理價格購買。

農水署最近派員要進入查看該段公有地，卻遭業者拒之門外，2度發文控業者占用土地5年，需支付賠償使用金21萬5000元。

業者13日宣布拒繳賠償金，公開提出訴求，包括農水署改制後，水利地與民間土地連結爭議事件多，估價系統應透明化符合市場合理定價。其次強調自購買工廠時，水利地就在廠區內，除了兩處版橋供通行外，並未占用，控訴農水署派員勘查土地要先知會，不能擅闖工廠未果就宣稱業者占用土地。

農水署嘉南農田管理處財務組表示，華嵘案有組查估小組，外聘成員都是專業估價師，有台南市政府地價科長官、不動產估價師、國產署委員等，對廠內該段地價是參考附近用地實價登錄估價，不可能照業者指定價格。另外根據法規，國有水利地本來就可供不特定人使用，被圍在私人圍牆內就可視為占用。

嘉南管理處表示，業者確有找各種管道多次陳情，建議業者先支付使用賠償金，該段土地價格還在研議調整中。