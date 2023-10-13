楊貴媚（右）接受方念華專訪。（TVBS提供）

楊貴媚日前上《TVBS看板人物》接受專訪，恰巧錄影前一天，才揭曉她入圍今年金鐘獎益智及實境節目主持人，主持人方念華應景獻上花束祝賀，只見楊貴媚謙虛地說，實境節目對她而言其實不是主持，而是到每一個地方去，符合當地民情風俗，跟大家一起「生活」。

因歌唱比賽踏入演藝圈的楊貴媚，也在錄影現場開金嗓，清唱一段〈在雨中〉，久沒開口的她，在最後一句不慎失守小破音，讓楊貴媚焦急向製作單位大喊：「最後一句可以剪掉嗎？」方念華則打趣解圍：「貴媚姐獻出歌聲，讓本節目有了一點實境的色彩。」楊貴媚聽了也不禁認同「這才是實境對不對」。

楊貴媚近日在《有生之年》中再度擔任媽媽一角，並加碼透露拍攝時的趣事，她表示因為場景的房子空間太狹小，演員彼此根本就分不開，一舉一動都看得非常清楚，讓她不禁懷疑，故意找小場景其實就是導演的「詭計」。

回憶拍戲過程中，楊貴媚從來不會去想鏡頭的位置，她認為自身演好演員的本分，而鏡頭的呈現則交由專業的攝影師跟導演，笑說：「如果太過在意鏡頭的話，就不會是真實角色了。」