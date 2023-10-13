每個人的擇偶標準不同，一名男網友詢問，男生喜歡的女生種類很多元，但是女生似乎一律都喜歡高的男生，讓他無法理解高個子男生有啥魅力？引起網友討論，不少女網友吐槽說，男生喜歡的類型也很單一，那就是「白瘦正」。另有身高188公分的男網友則留言哀號，高也沒用，還是沒人愛。

一名男網友在Dcard上發文詢問，大家都說社會對女性的外貌要求很嚴苛，但仔細想想，男生喜歡的女生類型其實很多元，肉的、骨感的、高挑的、嬌小的、胸大或是胸小都有市場，可是男生基本上只要身高不夠就直接掰掰了。

男網友表示，他從來沒有聽到女生說喜歡矮個子的男生，但是做為一個男生他實在無法理解，長得高的男生對於女生來說，到底有什麼吸引力？

貼文引起網友討論，「男生喜歡的很單一吧，不就白瘦正？女生喜歡什麼都不對，喜歡高的是膚淺、喜歡帥的也是膚淺、喜歡有錢的就是拜金，看過最妙的是喜歡幽默的，竟然被說被渣活該」、「也沒那麼誇張吧，身高高的確有優勢，但不代表矮就會直接出局」、「身高高，對女生來說有安全感」。不過有一位身高188公分的男網友表示，身高高也沒屁用，還是沒人愛。