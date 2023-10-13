2023台灣設計展「新北○起來」10/6-10/22新北鶯歌登場，「主展區」14檔主題展中深受民眾喜愛的「美味Ｏ」《Food in Circle》以流動宴席作為主題，帶來6間新北在地經典風味食堂、3週假日美味市集以及8場料理體驗活動。

「美味圈圈市」假日市集。 (圖/新北市政府文化局提供)

新北市政府文化局局長張䕒育表示，此次台灣設計展「美味Ｏ」《Food in Circle》由生活家米力策展，飲食研究家徐仲擔任顧問，邀請深耕新北飲食職人們，挑戰將「設計」應用於餐飲的色香味美中，從新北時令物產探索風味的可能。

六間坐落於新北市美術館藝術街坊的「老新流水宴」，以新北街景中常見的廟埕、辦桌、夜市、小吃店常見的鐵件、圓桌、塑膠椅頭，連結日常飲食場景，變身為老派又時髦的流水宴食堂。結合傳統市場內的富興米店照料街坊米糧、傳統建築裡的喜徠珍古井餐廳料理家常便當、青青餐廳與國宴主廚阿發師翻轉宴客菜款待新世代、閤豐本舖向海探尋「正著時」新鮮水產和海味、売兆滷味專売融合中西香草為滷味注入新風、龍鳳堂餅舖遵循著代代傳承的製餅揉製新北的節氣情意。

坐落於新北市美術館藝術街坊的「老新流水宴」。(圖/新北市政府文化局提供)

「美味圈圈市」假日市集則將美味軸射擴大至台灣風土，集邀島嶼各處的美味帶來豐盛美宴，市集以象徵新北市地貌的甜甜圈為意象，呼應流水宴中的粉紅色餐碗與接龍帳，於新北市美術館戶外草地搭建高4米、直徑16米的甜甜圈中島，入夜後在霓虹光影投射間，成為夜間必去的閃亮地標!市集三週共近90間食飲風格店舖美味接力，上週繼「山的野味」市集結束後，本周末10/14-15將登場「海的鮮味」市集，店家包含新北特色飲食如朝日夫婦、坪感覺，其他還有臺虎精釀、春美冰菓室、純發魯肉飯等。下周末10/21-22「陸的風土」市集則有超人氣店家陳耀訓·麵包埠、法朋、貓下去、好食光果醬等，邀大家體驗新北多元滋味。

逛完展覽、品完美食後，別忘了來藝術街坊的《Goods To Go》選物店走走，展區呼應「Ｏ起來」意象設計環狀動線，這裡蒐羅多樣新北市特色物件、風土好食，不論是鶯歌區安達窯、石碇區許家手工麵線、三重區啤酒頭釀造，還有特別為設計展研發的限定餐飲或禮品等等，歡迎將新北在地的好設計、好品牌帶回家。

龍鳳堂餅舖遵循著代代傳承的製餅揉製新北的節氣情意。(圖/新北市政府文化局提供)

建議民眾欲前往2023設計展可優先搭乘大眾交通運輸工具，搭乘台鐵至鶯歌火車站，步行5分鐘即可抵達新北市美術館。此外，亦可搭乘731陶藝山水環狀線公車，站點含括設計展各展區範圍及重要交通樞紐，如鶯歌火車站、北鶯社區（鶯歌石）、三鶯轉運站、新北市美術館、陶瓷博物館、鶯歌陶瓷老街、建國路、同慶市民活動中心等。更多台灣設計展及相關活動資訊，歡迎上2023台灣設計展官方網站、新北市政府文化局粉專查詢。(廣告)