有些女性眼光非常好，挑選對象時相當謹慎，絕不可能愛上渣男。《搜狐網》近日分享4個找老公眼光最準的星座女，她們非常看重另一半的品格，而且要有責任感與上進心，因此容易挑到績優股，婚後過得很幸福。

▎金牛座

金牛女性格獨立又有耐心，清楚自己要什麼，喜歡哪種類型的人，非常重視婚姻，挑選對象時看重人品，對方若是沒有責任感，就算條件再優秀也沒用，通常會選擇上進又負責的老公，像是在挑績優股，即使對方並不富有，也願意一起吃苦，全力支持對方的事業，夫妻共同努力下打造出幸福生活。

▎處女座

處女女凡事追求完美，個性相當務實，認為想經營好一段感情，除了需有足夠的物質條件去支撐，一個人的品行更重要，心儀對象的家境若是不富裕，但擁有上進心且努力敢拚，她們也不會排斥，甚至認為值得依靠，處女女的眼光非常準，一眼就能識別出渣男，絕不會讓海王有靠近的機會，在愛情裡幾乎不吃虧。

▎天秤座

天秤女常被說做事猶豫不決，不過其實是太貪心，什麼都想要，挑選對象非常謹慎，學生時期交往時，大多選擇與自己價值觀相近者，不過出了社會後，就會開始考慮到婚姻，經濟基礎就成了擇偶條件，會先擬定好未來的生活藍圖，當彼此都符合能夠完成規劃的條件，天秤女才會選擇步入婚姻殿堂。

▎摩羯座

摩羯女看待感情很認真，個性傳統又保守，對愛情抱有嚮往，但經常因害怕受傷，而不敢開始一段感情，一旦確認關係，摩羯女就會把婚姻當成終點，不過絕對不可能成為閃婚族，唯有真正感受到對方的心意，才會產生結婚的念頭，挑選對象時眼光高，看重一個人的性格與品行，認為選對象就像挑工作，不能草率了事，總能挑到「優質男」。