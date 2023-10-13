以色列軍方表示，未來幾天將在加薩城進行「大規模」行動，並向加薩城的平民喊話：「為了你自己和家人的安全，請向南部撤離，並與利用你們作為人肉盾牌的哈馬斯恐怖份子保持距離」。

以色列國防部長Yoav Gallant表示，開戰的時候到了。

以色列仍持續轟炸加薩，以報復哈馬斯武裝份子周末發動的突襲。這幾天來的交火已經造成雙方死亡人數均突破千人。

現在以色列軍隊已經在加薩走廊附近集結，並暗示可能即將發動大規模地面戰，以「殲滅」被美國、歐盟和英國認定為恐怖組織的哈馬斯。

聯合國透露以色列軍方給出24小時的撤離時間，該國際組織並向以色喊話，要求他們不要攻擊在加薩避難所和學校裡的平民。

伊朗警告，以色列如果繼續攻擊加薩，可能將面臨「多戰線」衝突。伊朗外交部長Hossein Amirabdollahian在黎巴嫩表示，繼續對巴勒斯坦和加薩犯下戰爭罪行，肯定將引起該地區其他軸心國的反應。他指的是在該地區由伊朗支持的反以色列組織「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。

當被問及這場以巴戰爭是否可能拉開新戰線時，他表示，如果對加薩和巴勒斯坦的戰爭罪與人道封鎖持續下去，其他「抵抗軸心」成員可能做出任何決定。

伊朗是否參戰，被視為是這場以巴衝突是否重創全球經濟的關鍵。

「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）周四提出警告，稱全球金融市場低估中東爆發大規模戰爭的風險。

他表示，雖然基本預測情境是以色列佔領加薩，而這場衝突仍然可控，但伊朗和黎巴嫩捲入這場軍事衝突的風險仍然存在，如果伊朗加入以巴戰爭，勢必打亂中東地區的石油供應，這將導致油價飆漲並使經濟受創，讓央行陷入停滯性通膨的兩難局面。

美國財政部長葉倫日前表示，以巴衝突為全球經濟前景帶來新的風險，她並暗示一旦伊朗加入這場戰爭，美國將不排除對伊朗祭出新的制裁。

目前市場正緊盯伊朗的動向，認為這個緊鄰全球石油輸出命脈的中東國家，是未來油價是否飆漲的最大風險。