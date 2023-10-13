該荷蘭公司的主要客戶包括福斯集團、Stellantis。主要的競爭公司包括谷歌地圖，以及由德國幾家汽車製造商和英特爾(Intel)所共同擁有的全球最大地圖平台HERE。

TomTom說，第三季營業虧損收窄到870萬歐元(約920萬美元)，優於去年同期的虧損1.78億歐元；而分析師此前的估計為虧損1.1億歐元。

該公司第三季營收為1.44億萬歐元，年增6%，但略低於分析師預估的1.45億歐元。

財務長Taco Titulaer在聲明中表示，公司車用部門的營收年增成長率，超過了市場上實際汽車生產的增長率。

第三季車用部門銷售大幅增加32%，來到8.25億歐元，佔集團整體營收的57%。在2022年，該部門僅佔46%。

企業部門的銷售則下降20%，至8250萬歐元。而消費者服務部門的營收則下降11%，來到2490萬歐元。

該公司並且確認了2023年的營收財測，將在5.7億至6億歐元之間。