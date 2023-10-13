勞動部辦理112學年度第1學期失業勞工子女就學補助，受理時間將在今（13）日截止，只要就讀公私立高中職或大專，每學期每人補助4000元至2.4萬元不等，且獨力負擔家計或2名以上子女就讀大專院校的特定族群，補助金額還再加碼20％，以2人上限計算，最高可領5.76萬元，提醒符合資格的民眾，記得把握時間提出申請。

勞動部指出，非自願離職失業勞工至10/13仍未就業，且失業期間達1個月以上，並經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼者，就可提出申請。

此外，若10/13已就業，但前1年經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼，且這段期間內就業期間未超過3個月者，同樣也可提出申請。

另要提醒的是，申請人及配偶去（2022）年度綜合所得總額須在148萬元以下，且未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施、子女就讀高中職或大專院校者。

補助金額部分，公、私立高中職每學期每人各補助4000元、6000元；公、私立大專院校則是每人補助1.36萬元、2.4萬元。

若是離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作，得獨力負擔家計者，或是子女有2人以上就讀大專院校的失業勞工，補助金額再加發20％。

以同時2名子女就讀私立大學為例，除每人每學期可獲2.4萬元補助外，每人另加給20％，也就是4800元補助，等於1人為2.88萬元，2人合計為5.76萬元。

勞動部也提醒，若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免繳學費者，也就是學費繳款單上的學費顯示為零元者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請該項補助。